Stefan De Smet est le nouveau CEO de District09

Depuis le 1er septembre, Stefan De Smet est à la tête de District09, le partenaire ICT de la Stad Gent. Il succède ainsi à Johan Van der Bauwhede, qui fut actif 20 années durant au sein de l’organisation.

District09 est le partenaire stratégique de la ville de Gand (Stad Gent) sur le plan numérique. Tous deux collaborent à la stratégie numérique de la ville et à sa mise en œuvre. En sa qualité de nouveau PDG de l’organisation ICT, De Smet devient aussi membre de l’équipe directoriale de la Stad Gent. Durant ses premiers mois, De Smet entend surtout ‘garantir la continuité et apprendre à connaître l’organisation et ses collaborateurs’, comme il le signale via District09. Ses projets d’avenir semblent cependant ambitieux: ‘En tant que partenaire stratégique sur le plan numérique, notre mission consistera à nous assurer que la Stad Gent et ses organisations partenaires prospèrent dans un monde mobile et accordant la priorité au cloud, où rapidité et convivialité sont primordiales.’

Né et élevé à Gand, De Smet revient ainsi dans sa ville. Auparavant, il fut entre autres actif comme chef de département au sein des services ICT de Digitaal Vlaanderen, l’agence gouvernementale pour la transformation numérique de la Flandre, et comme membre de l’organe de commande ICT du gouvernement flamand. Et cette expérience, De Smet ne la laissera pas se perdre: ‘Je veux vraiment renforcer les liens avec le gouvernement flamand, d’autres (centres)villes, les partenaires ICT,….’