SD Worx nomme Kevin Ledegen au poste de Group IT Director

Kevin Ledegen assumera le poste de Group IT Director chez le fournisseur de services TH SD Worx. Il s’agit d’une nouvelle fonction compte tenu de la forte croissance internationale de l’entreprise. Aujourd’hui, SD Worx, dont le siège central se trouve à Anvers, compte plus de sept mille collaborateurs et est active dans 26 pays.

Ledegen (34 ans) vient de Proximus, où il travailla pendant onze années. Il y débuta comme stagiaire en gestion et franchit ensuite divers échelons en finance, stratégie, opérations et B2B jusqu’à devenir Director IT Transformation. En cette qualité, il faisait aussi partie de l’enterprise management committee de Proximus.

Challenge

‘En raison de la stratégie active de rachats de SD Worx, c’est un challenge à relever que d’harmoniser le paysage IT et de le maintenir aligné sur les besoins de l’entreprise’, déclare Ledegen. ‘Pour soutenir les ambitions de croissance, nous nous concentrons sur plusieurs perspectives en même temps: poursuivre le développement de la stratégie et de l’architecture IT, déployer les fonctionnalités adéquates pour nos clients internes et externes, tirer le meilleur parti de nos données et automatiser tactiquement où c’est nécessaire.’

SD Worx calcule les salaires de quelque 5,2 millions d’employés, ce qui en fait l’un des cinq plus importants au monde.