Relève de la garde à la tête d’Ericsson

Le géant suédois des télécommunications Ericsson remanie une partie de sa direction et apporte également quelques changements à sa structure d’exploitation globale. C’est ainsi que trois débouchés seront fusionnées en deux dans un avenir proche.

Per Narvinger, à la tête de Cloud Software & Services depuis 2022, a été nommé vice-président exécutif. Il dirigera l’activité Business Area Networks d’Ericsson. Narvinger travaille pour la firme suédoise depuis 1997 et y a assumé divers postes mondiaux. Il avait rejoint l’Executive Team en 2022.

Jenny Lindqvist, qui dirige actuellement les activités européennes et latino-américaines d’Ericsson, remplacera Per Narvinger au poste de responsable des logiciels et services cloud. Lindqvist a précédemment occupé diverses fonctions de direction au sein de l’entreprise. Elle était arrivée chez Ericsson en 2010 et est devenue membre de l’Executive Team en 2023.

Nouveaux débouchés

Dans la structure d’entreprise adaptée d’Ericsson, trois débouchés existants fusionneront en deux. ‘Nous recherchons constamment des moyens d’améliorer l’expérience des clients et l’efficacité’, déclare le président et CEO Börje Ekholm pour expliquer cette opération.

Les trois débouchés concernés sont l’Europe et l’Amérique latine, l’Amérique du Nord et le Moyen-Orient & l’Afrique. Les deux nouvelles régions auront pour nom Market Area Americas dirigée par Yossi Cohen et Market Area Europe, Middle East & Africa dépendant de Patrick Johansson.

Ericsson a également annoncé cette semaine que Fredrik Jejdling, directeur de longue date des réseaux d’Ericsson, quitterait son poste à compter du 15 mars 2025 et resterait conseiller exécutif de l’entreprise jusqu’au 30 juin 2025. Fredrik Jejdling travaille chez Ericsson depuis 2006 et est membre de l’Executive Team depuis 2017.