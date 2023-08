Randstad Digital ciblera la transformation numérique accélérée

Le géant néerlandais des ressources humaines Randstad rebaptise sa filiale Ausy en Randstad Digital, et confie aussitôt une nouvelle mission à ce département réétudié: aider les entreprises à accélérer leur transformation numérique en leur fournissant des collaborateurs à haute valeur technologique.

En 2016, Randstad rachetait Ausy, un groupe de recrutement français spécialisé dans les consultants techniques, développeurs et ingénieurs. La marque, qui fonctionnait auparavant indépendamment de la société-mère, est désormais rebaptisée Randstad Digital et regroupera désormais tous les services numériques de Randstad en une seule offre mondiale, selon Sander van ‘t Noordende, CEO de Randstad.

Plus concrètement encore, Randstad Digital sera chargée d’accompagner les entreprises dans leur transformation numérique. La nouvelle organisation a subdivisé son offre en quatre domaines spécifiques: expérience client, cloud et infrastructure, données et analyses, technologie numérique et ingénierie (de produits). Mais avant tout, Randstad se considère comme un partenaire mondial pour aider à relever les trois principaux défis que Randstad observe actuellement sur le marché du travail: le combat pour le talent, l’évolution des besoins des clients et l’accélération de la numérisation.

Talents spécialisés

Le département Randstad Digital s’adressera aussi bien aux entreprises locales qu’aux multinationales et devra déployer rapidement du talent local spécialisé dans le monde entier. Un développement des activités offshore (spécialistes à l’étranger) et nearshore (dans un pays voisin) du groupe s’inscrira aussi dans ce cadre. En interne également, le nouveau département devrait accélérer les connaissances technologiques, estime Randstad: dans le cadre de la Randstad Digital Academy, les professionnels ICT restés quelque temps sur le banc de touche, pourront se recycler grâce à l’expertise d’autres spécialistes.

Local et international

En Belgique, le département Randstad Digital sera dirigé par Andy Stynen, déjà en charge d’Ausy BeLux depuis son rachat en 2016. Dans notre pays, Randstad Digital compte aujourd’hui 140 collaborateurs internes et gère un réseau de 1.241 consultants (dont 569 freelances).

‘La transition d’Ausy vers Randstad Digital n’est pas une révolution, mais une évolution’, déclare Stynen. ‘Nous ne sommes plus seulement une grande entreprise sur le marché européen et belge, mais également une organisation internationale avec des bureaux dans le monde entier. Notre fonctionnement, par exemple notre approche très personnelle, ne changera pas, mais nous pourrons désormais proposer plus de services et d’expertise à nos clients. Comme le righthoring (recherche du meilleur emplacement pour une activité spécifique, RMe), le marketing et l’UX. C’est combiner en fait notre présence locale, proche de nos clients belges, avec du talent mondial et spécialisé. Cette transition offrira ainsi l’opportunité de se concentrer davantage sur l’IA générative, une offre que nous avons récemment introduite.’