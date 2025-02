Philips réorganise son département innovation: 90 emplois supprimés aux Pays-Bas 

Philips réorganise son département innovation et stratégie, ce qui entraînera la suppression d’un peu plus de nonante postes de travail aux Pays-Bas. Il s’agit d’emplois à Eindhoven, Amsterdam et Best. Selon l’entreprise de technologie médicale, l’intervention devrait garantir une organisation plus simple.

L’objectif est que davantage de collaborateurs actifs dans l’innovation travaillent directement dans des unités individuelles. Voilà qui devrait rendre l’entreprise plus souple et garantir davantage de contacts avec les clients. Le département central de l’innovation se concentrera ensuite sur les données et l’intelligence artificielle, selon un porte-parole.

‘Une telle réorganisation entraîne des doublons et une réduction d’un peu plus de nonante postes de travail’, ajoute le porte-parole. Philips aidera les employés concernés à trouver un autre emploi, selon lui. On ne sait pas encore s’il y aura des licenciements forcés. Pour une centaine de personnes supplémentaires, l’intervention se traduira par des mutations.

Réorganisation

Le syndicat Unie se dit préoccupé par cette réorganisation. ‘Cette entreprise, qui était autrefois un symbole d’innovation et d’emploi dans notre pays, semble se dépouiller de plus en plus. Les licenciements continuels entraînent une perte croissante de connaissances et d’expérience, et la confiance des employés dans leur avenir chez Philips s’effrite’, explique le représentant syndical Suat Koetloe. Le syndicat souhaite que le gouvernement s’implique dans l’avenir de Philips.

Philips souligne qu’elle continue d’investir dans l’innovation aux Pays-Bas. C’est ainsi que Philips Research, dont les collaborateurs mènent des recherches sur des ‘technologies révolutionnaires’, restera à Eindhoven. Sur les quelque 1,7 milliard d’euros que Philips dépense en recherche et développement, 700 millions d’euros environ sont destinés aux Pays-Bas, d’après l’entreprise: ‘Les Pays-Bas sont le cœur battant de Philips.’