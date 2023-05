Pascale Van Damme devient la présidente de la Fédération royale belge de football

Pascale Van Damme, qui fut des années durant la figure de proue de Dell dans notre pays, devient la première femme présidente de l’URBSFA. Le conseil d’administration a désigné Pascale Van Damme quelques jours après la démission de Paul Van den Bulck.

Dans une première réaction, Van Damme déclare ‘vouloir continuer activement à construire l’avenir de l’URBSFA’. Elle aura beaucoup de pain sur la planche chez l’URBSFA, qui connaît des mois mouvementés. Fin mars, son CEO Peter Bossaert, qui était sous le feu des critiques en raison d’un ajustement salarial dans son contrat ne suivant pas la procédure habituelle, a été forcé de s’en aller. La gestion journalière de la fédération belge de football est actuellement entre les mains du CEO ad intérim Manu Leroy.

Van Damme est surtout connue par les lecteurs de Data News comme la figure de proue de Dell Technologies. Après avoir été active quelques années durant chez Belgacom (aujourd’hui Proximus) et chez Base (à l’époque encore Orange), elle rejoignit Dell en 2004.

En 2008, elle fut nommée country manager de Dell Belgique. Après le rachat d’EMC, elle demeura general manager Belux de Dell EMC. Depuis fin 2019, elle occupe chez Dell Technologies une fonction européenne en qualité de vice-présidente d’EMEA VMware business.

En 2014, Van Damme fut désignée ICT Woman of the Year par Data News. A cette occasion, elle fut récompensée non seulement pour sa carrière chez Dell, mais aussi pour ses efforts en vue de coacher et de guider les jeunes femmes.

‘Le fait que l’ensemble du conseil d’administration et du comité de direction veuille conjointement tourner la page et construire plus avant l’avenir de l’URBSFA, me donne beaucoup de confiance’, déclare Van Damme par la voie d’un communiqué émanant de la fédération de football.

‘Je tends la main au conseil d’administration, au comité de direction, à la Pro League, à Voetbal Vlaanderen et à l’Association des Clubs Francophones de Football pour écrire ensemble un futur rayonnant pour les Diables Rouges, les Red Flames et les centaines de milliers d’autres joueurs et membres que nous représentons. Better Together!’

Il existe un certain nombre de thèmes qui tiennent particulièrement à cœur de Van Damme, selon la fédération de football. Elle entend ainsi soutenir le développement du football féminin et attirer la Coupe du Monde de football féminin en Belgique en 2027. De plus et forte de son expertise professionnelle, elle entend dans les années à venir supporter l’URBSFA dans la poursuite de sa numérisation. Elle souhaite enfin que l’URBSFA joue encore davantage son rôle social.