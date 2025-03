Nicolas Courtin nommé à la tête d’Atos Luxembourg

L’entreprise IT Atos a nommé notre compatriote Nicolas Courtin à la tête d’Atos Luxembourg, renforçant ainsi encore l’équipe directoriale au Belux.

Courtin apporte plus de 25 ans d’expérience en leadership dans les services de conseil IT internationaux, avec des spécialisations en expansion commerciale, croissance stratégique et projets de transformation à grande échelle.

Il débuta sa carrière en 1997 chez Tractebel Engineering en tant qu’account manager pour les institutions européennes, avant de créer la succursale luxembourgeoise de l’entreprise en 2001. En 2007, il fonda Eurosoft Consulting au Grand-Duché, qu’il revendit au groupe Cronos en 2011. Il passa ensuite six ans chez Deloitte Consulting, où il dirigea d’importants projets de transformation pour des instances de l’UE.