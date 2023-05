Marco Piombo va diriger addData

L’entreprise de data-marketing addData a un nouveau managing director. C’est en effet Marco Piombo qui y prend les rênes d’une équipe de 22 collaborateurs et ce, en combinaison avec sa fonction actuelle au sein de la société-mère Customer Collective.

Piombo est âgé de 35 ans et a été notamment actif chez Selligent, puis en tant que consultant pour Mediahuis et JBC. En 2018, il créa l’agence de services numériques Dignify. Après que cette dernière ait été absorbée en mars 2021 par Customer Collective, il prit en charge la division data et technology.

Il conserve cette fonction, mais depuis mars, il la combine avec celle de managing director chez addData. Cette dernière était alors dirigée par David Vansteenbrugge, qui est devenu depuis peu directeur général de Kom Op Tegen Kanker.