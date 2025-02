Luc Box nommé COO d’ACA Group

La firme IT ACA Group renforce son équipe directoriale en accueillant Luc Box au poste de Chief Operating Officer (COO). Box possède plus de 25 années d’expérience dans le secteur technologique, dont 15 passés à des postes de direction similaires.

‘ACA Group bénéficie déjà d’une solide réputation dans le domaine de la transformation numérique et de l’innovation’, déclare Luc Box. ‘Ce qui me plait, c’est l’agilité et la vaste expertise de l’équipe: de l’analyse de données et du développement de logiciels jusqu’au cloud, à l’IA et à la sécurité.’

Importants défis

Box a débuté sa carrière en 1988 chez Capgemini à Bruxelles en tant que développeur et a évolué jusqu’à devenir project manager. En 2000, il est devenu copropriétaire de Softlution à Hasselt, qui fusionna avec Strawberries d’Amsterdam en 2013 et continua d’opérer sous l’appellation Osudio. Sous sa direction, l’entreprise est passée de cinq à deux cents employés avec des bureaux à Hasselt, Eindhoven, Amsterdam, Berlin, Dortmund, Zurich et Valence. En 2017, Osudio fut intégrée à la firme IT française cotée en bourse SQLI, où Luc Box, en tant que COO, était responsable de la gestion quotidienne de huit succursales européennes comptant un millier d’employés environ.

‘Le secteur technologique est confronté à d’importants défis, tels que la multiplication des réglementations, la hausse des coûts et les incertitudes sur le marché’, déclare Ronny Ruyters, CEO d’ACA Group. ‘Parallèlement, de nouvelles technologies offrent des opportunités sans précédent, notamment pour les PME. Avec Luc à bord, nous avons la personne idéale pour maintenir l’équilibre entre innovation et durabilité.’