L’informaticien belge gagne 11 pour cent de plus qu’il y a un an (surtout grâce à l’indexation)

Le salaire de base des informaticiens belges a augmenté cette année de onze pour cent en moyenne, indexation comprise. Il s’agit de la plus forte hausse salariale depuis plus de vingt ans. Voilà ce qui ressort clairement de l’enquête annuelle Tech Reward réalisée par la société de consultance en ressources humaines Hudson, qui fait partie du groupe Randstad.

Hudson collecte des données sur les salaires dans l’industrie technologique belge depuis près de 25 ans. Cette fois, 41.301 packages salariaux provenant de 129 organisations ont été analysés, représentant un total de 139 emplois dans quatorze domaines. En outre, dix-neuf entreprises ont répondu à un questionnaire spécifique sur les droits d’auteur.

Des hausses de salaire moins fréquentes

Le salaire de base de l’informaticien belge a augmenté plus nettement que l’année dernière, où une augmentation de 6 pour cent avait été enregistrée. Selon Hudson, cela s’explique principalement par les fortes indexations. Hors indexation, l’augmentation aurait été de 0,57 pour cent. L’indexation laissait souvent moins de marge budgétaire pour des augmentations de salaire supplémentaires. En conséquence, moins de personnes ont bénéficié d’une hausse salariale que l’année dernière.

Etonnamment, ceux/celles qui en ont bénéficié d’une, ont généralement reçu un pourcentage plus élevé. C’est ainsi que le nombre de personnes ayant bénéficié d’une augmentation de salaire de deux pour cent ou plus est passé de 31 à 39 pour cent. Selon les chercheurs, ce sont principalement les non-cadres (employés et professionnels) qui ont bénéficié d’une augmentation de salaire.

L’écart salarial entre hommes et femmes est généralement de sept pour cent, classiquement en faveur des hommes. Autrement dit: au niveau du salaire de base, pour chaque euro gagné par un homme, une femme reçoit 93 cents. Il existe par contre des différences majeures au sein de certaines fonctions. Les femmes ‘software engineers’ gagnent par exemple 6,8 pour cent de plus que leurs collègues masculins, tandis que les femmes ‘analyst developers’ gagnent 5,2 pour cent de plus. Mais dans plusieurs autres fonctions, les femmes gagnent encore et toujours moins, jusqu’à -4,8 pour cent pour le poste de ‘technical architect’ (voir le tableau ci-dessous).

Droits d’auteur

Parmi les entreprises technologiques interrogées, 23 pour cent (30 sur 129 organisations) rémunèrent leur personnel en droits d’auteur avec un montant médian de 640 euros par mois. C’est ce qu’on observe principalement dans des emplois tels que développeur de logiciels, ‘software engineer’ et analyste fonctions.

En outre, 74 pour cent des organisations versent des droits d’auteur à plus de 40 pour cent de leur personnel. Quelque 62 pour cent paient plus de 20 pour cent du salaire de base en droits d’auteur. La moitié des organisations prévoit de compenser la totalité du montant net, l’autre moitié la compense partiellement. ‘Si l’employeur doit compenser 100 euros nets, cela représente pour lui un coût brut total de 309,23 euros’, ont calculé les chercheurs d’Hudson.

Enfin, l’indemnité de télétravail gagne en popularité, mais l’indemnité journalière enregistre une forte baisse, passant de quatorze à cinq pour cent.