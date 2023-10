L’expert en IA belge Vincent Spruyt fait partie du classement AI 100 de Business Insider

Cette semaine, Business Insider a publié l’édition 2023 de son AI 100, une liste annuelle des esprits les plus brillants en matière d’intelligence artificielle. Parmi eux, on trouve un Belge: Vincent Spruyt, actuellement Global Chief AI Officer de la firme d’AdTech new-yorkaise Kinesso et maître de conférences invité en IA à l’université d’Anvers.

Le CV du trentenaire Vincent Spruyt se lit comme une success story depuis sa formation. Il a d’abord décroché un baccalauréat en informatique avec mention très bien à l’école supérieure Erasmus de Bruxelles, puis est devenu ingénieur électricien avec un master obtenu à Anvers, avant de terminer par un doctorat en vision informatique à l’université de Gand. Mais la raison pour laquelle il fait partie du classement AI 100 de 2023 de Business Insider, tient au travail qu’il effectue actuellement en tant que responsable de l’IA au sein de la firme d’AdTech new-yorkaise Kinesso.

IA générative publicitaire

Il y est arrivé en 2021, après avoir dirigé l’équipe ‘données et stratégies’ de l’entreprise d’IA anversoise Sentiance, qui fait désormais partie du groupe Kinesso. Les outils d’IA que lui et son équipe ont développés, sont utilisés, entre autres, par le géant technologique Amazon, le géant pharmaceutique Johnson & Johnson et le fabricant de chocolat Hershey’s. Transcribe, par exemple, est un outil GenAI qui rédige des textes publicitaires basés sur des thèmes dont les gens parlent en ligne. Et BrandVoice aide les agences à capter le ton de leurs clients en copie. ‘Nous recueillons les commentaires des utilisateurs et des clients, ce qui nous aide à affiner régulièrement les modèles d’IA et à les maintenir justes, précis et pertinents’, a expliqué Spruyt à Business Insider.

Déjà récompensé précédemment

Spruyt est également professeur d’IA invité à l’IDLab de son alma mater, l’université d’Anvers. Ce n’est pas la première fois qu’il apparaît dans la liste des personnes d’une publication renommée, puisqu’en 2017 déjà, il s’était fait remarquer par son travail chez Sentiance et figurait sur la liste ‘Innovators Under 35 in Europe’ dressée par le MIT Technology Review. Le magazine du Massachusetts Institute of Technology (MIT) l’avait à l’époque également mis à l’honneur pour son travail de pionnier.