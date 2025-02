Leslie Cottenjé devient Community Director chez Datashift

Datashift confie à Leslie Cottenjé le poste de Community Director. Elle sera chargée de créer une communauté qui aidera les entreprises à mieux aligner la technologie et le métier, permettant ainsi aux projets de données et d’IA de progresser plus efficacement.

Datashift aide les entreprises à extraire de la valeur des données grâce à son expertise en IA, en Business Analytics et en Data Governance. L’entreprise possède des bureaux à Louvain, Malines, Gand et Rotterdam. Le CEO Nico Huybrechts considère Leslie Cottenjé comme la ‘personne idéale’ pour assumer le rôle de Community Director. ‘Son expertise et son réseau sont essentiels pour développer cette communauté’, affirme-t-il.

Meilleures pratiques

Selon Datashift, de nombreuses organisations ont du mal à aligner l’IT et la stratégie commerciale. ‘Notre communauté fournira une plateforme où les entreprises pourront partager leurs idées et leurs meilleures pratiques, en mettant l’accent sur les indicateurs clés de performance (KPI), les méthodes pragmatiques, la communication et la création de valeur’, y apprend-on. Cottenjé souhaite lancer les premières initiatives dès cette année, avec l’ambition de proposer une offre concrète à la fois aux dirigeants d’entreprise et aux managers technologiques à partir de 2026.

Leslie Cottenjé a fondé Hello Customer en 2015 et a, en qualité de CEO, dirigé la scale-up technologique pendant huit ans. En 2023, elle devint directrice générale de Codit Belgique, spécialiste en intégration de données et d’applis.