Les informaticiens ont les plus grandes chances de bénéficier d’une voiture de société 

Les voitures de société ne font pas exception dans le secteur ICT, mais par rapport à d’autres fonctions ou secteurs, les personnes travaillant dans l’informatique ont plus de chances de disposer d’une telle voiture.

Voilà ce qui ressort clairement de la Boussole Salariale de Jobat, qui a interrogé 62.198 Belges sur leurs conditions de travail. L’enquête nous apprend qu’une personne occupant un poste informatique a 71 pour cent de chances de disposer d’une voiture de société. Viennent ensuite les postes de management et de direction (67 pour cent) et d’ingénieurs (61 pour cent). A titre de comparaison: les RH se situent en bas du top 10, avec 38 pour cent de personnes ‘seulement’ qui disposent d’une voiture aux frais de l’entreprise.

Compte tenu du secteur et indépendamment de la fonction, les informaticiens obtiennent également un très bon score. Dans la catégorie ‘Télécom, ICT & Internet’, 76 pour cent disposent ainsi d’une voiture de société, contre 63 pour cent dans l’industrie électronique et technologique.

L’enquête de Jobat combine à la fois les voitures de société et les voitures utilisées pour le travail. Elle fait en outre observer qu’en général, 12,4 pour cent d’employés en plus disposent d’une voiture de société. Proportionnellement, un tel véhicule est réservé plus souvent aux hommes (52 pour cent) qu’aux femmes (33 pour cent), même s’il y a un certain rattrapage en cours.