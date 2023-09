Le télétravail permet d’économiser quotidiennement 36 millions de kilomètres (SPF Mobilité)

Grâce au télétravail, nous économiserons environ 36 millions de kilomètres en déplacements quotidiens cette année. C’est ce qui ressort d’une enquête du SPF Mobilité effectuée auprès de 3.750 travailleurs belges. Un Belge sur trois déclare télétravailler au moins un jour par semaine.

Plus la distance est grande, plus il y a de télétravailleurs. La majorité des personnes habitant à plus de 50 kilomètres de leur lieu de travail travaillent à distance au moins un jour par semaine. Pourtant, ce sont les Bruxellois qui télétravaillent le plus souvent (42 pour cent). Tel est aussi le cas d’un peu plus d’un Flamand sur trois (33 pour cent) qui télétravaille au moins un jour par semaine, contre 29 pour cent des Wallons.

De manière générale, le télétravailleur travaille à domicile un ou deux jour(s) par semaine, de préférence le mercredi (47 pour cent ) ou le vendredi (49 pour cent). L’enquête montre également que 45 pour cent des télétravailleurs reçoivent une compensation moyenne de 46 euros par mois. La plupart des télétravailleurs (70 pour cent) possèdent un ordinateur portable payé par l’employeur. Le nombre de déplacements liés aux achats et aux services augmente chez les télétravailleurs interrogés dans le cadre de l’enquête, de 35 et 31 pour cent respectivement.

En télétravaillant, les employés seraient davantage motivés à se rendre au boulot en transports en commun plutôt qu’en voiture (29 pour cent) ou à vélo (31 pour cent). Un peu plus de six personnes interrogées sur dix en Flandre (63 pour cent) indiquent que leur employeur ne les autorise pas à télétravailler. En Wallonie, ce pourcentage est encore un peu plus élevé (68 pour cent). L’enquête révèle aussi que l’impact positif du télétravail sur la mobilité doit être nuancé par d’éventuels effets boomerang. La distance entre le lieu de travail et la résidence peut par exemple augmenter.