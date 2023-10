Le CEO de Web Summit démissionne suite à des déclarations à propos d’Israël

Paddy Cosgrave, fondateur et directeur de Web Summit, démissionne, après avoir fait des déclarations sur le conflit entre Israël et le Hamas. Ces propos ont incité certaines entreprises technologiques à boycotter la conférence.

Cosgrave a déclaré sur X (Twitter) que “les crimes de guerre sont des crimes de guerre, même s’ils sont perpétrés par des alliés, et doivent être considérés comme tels”, en faisant référence aux actions qu’Israël entreprend actuellement contre le Hamas après l’attaque de ce dernier, qui a fait de très nombreuses victimes civiles.

Ces déclarations ont fait l’objet de vives critiques, suivies du retrait de pas mal d’orateurs. Selon l’agence Reuters, tel a été le cas notamment d’Ori Goshen (AI21 Labs), Keith Peiris (Tome), Ravi Gupta (Sequoia Capital), Yinon Costica (cofondateur de la firme israélienne Wiz) et Garry Tan (Y Combinator). Philippe Botteri, directeur de la société d’investissements technologiques Accel, annonce lui aussi sur LinkedIn qu’il ne prendrait pas la parole lors de Web Summit.

Ces propos sur le conflit datent du 15 et du 16 octobre, une semaine après l’attaque du Hamas. Le 17 octobre, Cosgrave a présenté des excuses formelles aux familles des victimes et a condamné les actes du Hamas. Il s’est aussi exprimé contre la guerre et en faveur du droit international.

Mais ses excuses ne sont manifestement pas suffisantes pour apaiser les esprits. Ce week-end, on apprenait que Cosgrave démissionnait de son poste de directeur de Web Summit, qui aura lieu à la mi-novembre à Lisbonne. Il en reste toutefois actionnaire majoritaire. On ignore si cette décision fera changer d’avis les différents orateurs et sponsors qui se sont décommandés.