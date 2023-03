Le CEO de Twitch démissionne au bout de 16 ans

Please write your introduction text here

Emmett Shear n’est plus le CEO de la plate-forme de diffusion vidéo Twitch. Il demeure cependant à bord en tant que conseiller.

Le nouveau CEO de l’entreprise s’appelle Dan Clancy, actif chez Twitch depuis 2019. Ce changement intervient, après que Twitch ait fait l’année dernière l’objet de sévères critiques, pour avoir écrémé les rentrées des principaux diffuseurs. Selon l’agence Reuters, certains d’entre eux perdirent alors jusqu’à septante pour cent de leurs revenus. En septembre, une nouvelle politique fut mise en place, par laquelle les streamers obtinrent septante pour cent de leurs revenus à hauteur de 100.000 dollars. Ensuite, c’était cinquante pour cent.

Shear est l’un des co-fondateurs de Twitch, qui débuta en 2006 sous l’appellation Justin.tv, avant de devenir Twitch en 2011. La plate-forme est surtout populaire auprès des joueurs qui partagent leurs aventures de jeu, mais elle est tout autant utilisée par des DJ (amateurs) ou d’autres qui veulent divertir le monde avec leur flux vidéo.



En 2014, l’entreprise fut rachetée par Amazon pour 970 millions de dollars.