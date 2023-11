Laurence Mathieu nommée CEO de NRB

Le Groupe NRB, fournisseur de solutions ICT en Belgique, a approuvé un nouveau modèle de direction pour l’ensemble de ses filiales. André Vanden Camp, l’actuel CEO de NRB, devient ainsi CEO de l’ensemble du groupe. Parallèlement, Laurence Mathieu est nommée au poste de CEO de NRB S.A. à compter du 1er janvier.

Laurence Mathieu peut se prévaloir de plus de 25 ans d’expérience dans le secteur IT. Elle occupa diverses fonctions de direction tant au niveau belge qu’international chez Origin, Compaq, Hewlett Packard et HPE entre autres. En 2021, elle rejoignit Inetum-Realdolmen en tant que COO et Operations Director. Cela lui valut une nomination plus tôt cette année pour l’ICT Woman of the Year 2023-award décerné par Data News.

‘NRB S.A. est une entreprise au potentiel incroyable, disposant d’une expertise dans divers secteurs. Le groupe compte déjà plus de 3.450 collaborateurs et souhaite encore se développer. Cette ambition et les défis auxquels l’entreprise est confrontée, m’ont fortement motivée dans ma décision de franchir le pas’, a déclaré Laurence Mathieu.