Laurence Janssens devient CEO du spécialiste NFC Selinko

Laurence Janssens quitte Microsoft au bout de huit ans pour devenir CEO de l’entreprise belge Selinko.

Janssens dirigera la firme conjointement avec le co-fondateur Patrick Eischen. Selinko se focalisera sur la technologie NFC de validation des produits et de leur authenticité, ou de suivi. L’entreprise fournit entre autres des services en matière de vins, d’audio haut de gamme et de produits hétérogènes. Elle existe depuis 2012.

Ce faisant, Janssens quitte Microsoft, où elle occupait ces dernières années le poste de Western Europe Manufacturing Lead. Précédemment, elle fut aussi responsable de l’Europe Occidentale et, avant encore, country manager pour Microsoft en Angola, au Botswana, en Namibie et en Zambie. Elle aida aussi à mettre en œuvre le Microsoft Innovation Center belge.

Janssens est ingénieure commerciale de formation. Elle décrocha ensuite un MBA aux Etats-Unis, après quoi elle travailla notamment chez Dell. Elle fut aussi active chez Colt, Bpost et Belgacom (à présent Proximus). En 2019, elle fut nominée par Data News au titre d’ICT Woman of the Year.