Joost Smit va diriger Google Cloud Benelux 

Google Cloud a un nouveau directeur pour le Benelux. Joost Smit avait déjà été nommé à cette fonction par intérim, mais il se voit désormais confier la responsabilité permanente des activités commerciales et cloud de l’entreprise.

Smit travaille pour Google depuis près de cinq ans. Précédemment, ce Néerlandais fut vice-président Market Unit Lead chez Capgemini. Avant cela encore, il fut actif pendant près de douze ans chez Accenture aux Pays-Bas, dont les dernières années en tant que managing director.

Smit n’est pas complètement un nouveau venu à ce poste. Il fut en effet Country Lead Benelux chez Google Cloud pendant plusieurs mois après le départ de Joris Schoonis en novembre. Ce dernier avait pris la direction du département en 2021. A partir d’avril, il assumera la responsabilité de Microsoft Netherlands.

Joost Smit.

Sous le nouveau directeur de Google Benelux, on retrouve encore des responsables locaux. En Belgique, il s’agit de Céline Callewaert qui occupe la fonction de Country Leader Google Cloud Belgium & Luxemburg depuis fin 2023, succédant à Edward Boute.

Google Cloud couvre aussi bien les activités commerciales au Benelux que la gestion de l’équipe cloud. Smit sera chargé de déterminer la stratégie de vente et de croissance et d’étendre l’approche de mise sur le marché (‘go-to-market’) dans la zone. Parmi les clients de l’entreprise, citons ASML, Carrefour Belgique, Odoo, Mollie et Hunkemöller.