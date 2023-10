JobITday : la Wallonie recrute des talents IT

Organisé les 18 et 19 octobre prochain, le salon virtuel du recrutement IT et numérique JobITday entend apporter une réponse à la pénurie de profils numériques en Wallonie. Car le marché peine encore et toujours à recruter des compétences qualifiées.

Désormais à sa 13 édition, le salon JobITday de recrutement de talents numériques se déroule – Covid oblige – en numérique. Cette plateforme de recrutement vise à faire se rencontrer l’offre et la demande en numérique à l’initiative des cinq centres de compétence wallons du numérique (Cepegra, Technifutur, Technobel, Technocité et Technofutur TIC) sous la houlette de Numéria.

Cette année, près d’une centaine d’entreprises proposeront de l’ordre de 200 offres d’emploi à des centaines de candidats – ils étaient 800 l’année dernière pour 500 postes à pouvoir par plus de 150 recruteurs, avec un taux de satisfaction de plus de 80%. C’est ainsi que 56% des recruteurs avaient déclaré en 2022 vouloir engager un candidat et 33% l’engager ‘probablement’.

La plateforme s’adresse à des profils en reconversion, des étudiants, des demandeurs d’emploi, etc. avec un scope de compétences assez large, que ce soit en termes de ‘hard skills’ (gestion de projet, méthodologies, réseaux & infrastructures, langages de développement, bases de données, applications métier et ‘big data’, etc.) ou de ‘soft skills’ (capacité d’adaptation, résolution de problèmes, collaboration, autonomie, raisonnement analytique et coordination surtout).

« L’organisation du JobITday est une excellente initiative, à la fois pour les nombreux talents dont nous disposons en Wallonie, mais également pour le tissu d’entreprises, de PME et de start-up actives dans le secteur de l’IT », a déclaré Willy Borsus, vice-président de la Wallonie, Ministre de l’Économie et du Numérique. Il faut dire que le secteur IT manque cruellement de main-d’œuvre puisque selon la fédération de l’industrie technologique Agoria, on recenserait 8.000 profils numériques manquants en Wallonie et 6.500 à Bruxelles. Ceci alors que le secteur devrait recruter 9.000 profils supplémentaires entre 2023 et 2030. « Le taux d’emplois vacants en IT est de 7% dans les TIC en Wallonie, contre 4,6% pour la moyenne nationale. Seul l’horeca fait pire avec 9% », fait remarquer Jeroen Franssen, expert du marché du travail chez Agoria.