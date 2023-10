Jeroen Degadt chargé de faire davantage connaître l’opérateur télécom Digi Belgium

Digi Belgium annonce la nomination de l’ex-collaborateur de Proximus, Jeroen Degadt, au poste de general manager de ses activités belges. Il est actuellement surtout question pour lui de développer une équipe belge, afin de mettre en branle le nouvel acteur télécom.

Degadt est ingénieur de formation et a rejoint Proximus (à l’époque encore Belgacom) en 2004. Il y a assuma différentes fonctions, dont celle de Director Carrier & Wholesale les quatre dernières années et demi.

Digi Belgium est le quatrième opérateur télécom que compte notre pays. Conjointement avec Citymesh, l’entreprise a décroché la quatrième licence. Avec cette dernière, Citymesh entend principalement proposer des services télécoms professionnels, alors Digi se concentrera sur le marché grand-public. L’ambition de Digi est de proposer tant la téléphonie mobile que la TV et internet. Elle avait précédemment déjà conclu un accord avec Proximus à propos du réseau mobile, car développer son propre réseau national avec ses propres pylônes et équipements est un travail de longue haleine. Voilà aussi pourquoi Digi Belgium signale lors de son annonce concernant Jeroen Degadt qu’elle dispose de plus de cent postes vacants pour donner forme au nouvel opérateur.