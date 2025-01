Geert Goethals devient CIO chez Sibelga

Sibelga a nommé Geert Goethals au poste de Chief Information Officer. L’ancien CIO de Proximus relèvera ce nouveau défi le 1er mars au sein de l’intercommunale chargée de la distribution de gaz naturel et d’électricité en Région de Bruxelles-Capitale.

‘J’ai hâte de collaborer avec l’équipe IT et les collègues de l’ensemble de l’organisation pour mener des initiatives qui contribueront à la mission de Sibelga de fournir un accès à une énergie de qualité à tous les clients bruxellois’, déclare Geert Goethals. Il remercie ses collègues de PwC Belgique, l’entreprise de consultance où il était actif depuis un an et demi en tant qu’Independent Senior Transformation & Technology Strategy Advisor.

De 2016 à mars 2023, Goethals fut CIO chez Proximus. Durant cette période, il siégea aussi au conseil d’administration des filiales Scarlet et Mobile Vikings de Proximus.