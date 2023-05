Frank Baars nommé Regional Director Benelux chez Dynatrace

Dynatrace, spécialisée en observabilité et en sécurité, a engagé Frank Baars au poste de Regional Director Benelux. Baars sera chargé de continuer à façonner et à mettre en œuvre la stratégie de croissance pour cette zone, tout en dirigeant les équipes de vente et en élargissant l’écosystème des partenaires.

Frank Baars possède plus de 25 années d’expérience en IT et a précédemment assumé diverses fonctions de direction au sein de la firme de développement d’applications ‘low-code’ Mendix. Il y fut entre autres European Sales Director FSI and Public, Sales Director Benelux & Nordics et Senior Sales Director EMEA.

Moins hiérarchique

Pour le nouveau Regional Director, le Benelux représente ‘d’énormes opportunités de marché’ pour l’entreprise dans les domaines de l’observabilité et AIOps. ‘Toujours plus d’organisations découvrent que la complexité de leurs environnements de développement et IT a tellement crû que sans les outils adéquats, elles n’ont plus les connaissances et la vision d’ensemble nécessaires. C’est là que nous pouvons aider les clients’, déclare Baars.

Selon lui, le Benelux représente un marché de pointe en Europe: ‘C’est probablement dû en partie, parce que notre culture est moins hiérarchique que celle de beaucoup d’autres pays. Il en résulte que la technologie innovante est souvent introduite de manière ascendante plutôt qu’en suivant un processus plus lent entièrement géré par la direction. Cela signifie que nous allons nous concentrer sur davantage de parties prenantes au sein des organisations’, conclut Baars.