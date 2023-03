Une école de top-sport brugeoise va dispenser une formation en e-sports

La KTA brugeoise sera la première école secondaire à proposer des e-sports à plusieurs niveaux. Elle se focalisera non seulement sur les jeux, mais aussi sur différentes compétences de base dans le secteur.

Les sports électroniques (e-sports) ont le vent en poupe depuis quelques années déjà. C’est ainsi qu’à la VUB, Howest et PXL notamment, il est dès à présent possible de se concentrer sur les jeux et sur tous leurs aspects. KTA Brugge a collaboré avec des gens de la VUB pour introduire aussi cette thématique dans l’enseignement secondaire.

Concrètement, il s’agit d’un pack de trois heures d’e-sports qui seront introduites de la 3ème à la 6ème année sous la forme d’une spécialisation dans les formations économie, sciences humaines et STEM et, en 5ème et 6ème année, en Internet of Things (internet des objets).

‘Quiconque se lancera dans la formation, acceptera les ‘règles du jeu’ concernant la planification de la durée passée à l’écran, l’option d’un style de vie sain, une période de sommeil suffisante, le fairplay, le respect,…’, déclare Lien Hautekeete, directrice de KTA Brugge. ‘Nombre de ces éléments ont à voir avec l’évolution du focus, de la discipline et de la mentalité, qui s’avèrent également cruciaux dans nos autres formations sportives.’ Le programme des cours mettra l’accent sur le gameplay, les compétences de base, l’autogestion, mais aussi sur la communication entre les membres d’une même équipe et sur le développement d’une attitude professionnelle. En même temps, la formation entend non seulement se focaliser sur la carrière de joueur, mais aussi sur tous ceux/celles qui souhaitent travailler dans les e-sports en tant qu’animateur, influenceur, analyste ou autre fonction technique.