MolenGeek déploie ses solutions pour les demandeurs d’emploi à Anvers

Ce qui débuta comme une organisation numérique à mission sociale à Molenbeek se poursuit à Borgerhout: MolenGeek y a en effet inauguré mardi MolenGeek Antwerp, son premier site en Flandre. Cela a été rendu possible en collaboration avec les partenaires de l’organisation: Fortino, Microsoft, Google, Meta, Amazon, Proximus et PwC.

MolenGeek Antwerp est installée dans un ancien palais de justice, au cœur du quartier de Borgerhout, où le taux de chômage est élevé. L’organisation a déjà été active à plusieurs reprises à Anvers. C’est ainsi que MolenGeek, en collaboration avec AWS re/Start, y a organisé trois formations qui ont été suivies par des dizaines d’étudiants, dont beaucoup ont désormais trouvé un emploi. ‘L’objectif est de former prochainement des centaines de demandeurs d’emploi à Borgerhout’, y déclare-t-on non sans ambition.

Opportunités d’emploi locales

MolenGeek collabore avec des entreprises locales dans le but d’adapter l’offre de formations. Des projets ont déjà été développés avec des acteurs tels que Proximus, Circet et Ikanbe. Avec cette approche commune, MolenGeek souhaite promouvoir l’inclusion sociale et en même temps créer des opportunités d’emploi locales.

Une partie importante de l’initiative à Anvers consiste à mettre l’accent sur l’aide au recrutement via la plate-forme SideGeek de MolenGeek. Cette plate-forme facilite la mise en relation des employeurs avec les talents émergents formés par MolenGeek.