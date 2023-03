La VUB introduit une formation ‘Applied Informatics’ en anglais

A partir de l’année académique 2023-2024, il sera possible de suivre à la VUB une nouvelle formation de Master of Science in Applied Informatics en anglais.

Les étudiants en master qui pourront suivre la formation, opteront ensuite pour une spécialisation soit en Artificial Intelligence, soit en Big Data. La formation sera assurée au sein de la faculté ‘Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen’. Elle se fera en anglais. Il est clair ainsi que la VUB ciblera non seulement les étudiants néerlandophones, mais aussi un public plus international.

‘La VUB avait en 1984 créé le premier AI Labo sur le territoire européen, qui s’avère encore et toujours important au niveau mondial dans le domaine de la recherche’, explique Steven Van Luchene, chef du département ‘Onderwijskwaliteit en Innovatie’, dans un communiqué de presse.

Aussi pour étudiants exerçant un emploi

Le programme master est du reste également ouvert aux étudiants exerçant un emploi. Il pourra être suivi non seulement via l’enseignement traditionnel, mais aussi en cours du soir et partiellement aussi en cours à distance. ‘Il s’agit d’une formation intensive orientée sur la pratique, en vue de se préparer à occuper des emplois dans le secteur AI flamand, belge, mais surtout international d’entreprises, d’industries et de services’, ajoute Van Luchene.