Agoria et Febelfin relancent la formation aux compétences numériques

Agoria, Febelfin, la VUB et l’ULB entament pour la deuxième fois une formation en vue de familiariser les gens sans arrière-plan STEM avec un environnement numérique.

La formation ‘S.HE Goes Digital: Executive Master in Digital and IT Essentials’ débutera en janvier à la VUB ou à l’ULB et approfondira entre autres l’IA et les données, la réflexion informatique de base et la programmation, ainsi que les différents types de technologie (IoT, informatique dans le nuage, infrastructures, médias sociaux,…). Elle ciblera les femmes, même si les hommes y sont évidemment aussi les bienvenus.

La formation en anglais inclura également l’option d’effectuer un stage de trois mois dans l’entreprise même du candidat ou chez un membre d’Agoria ou de Febelfin. Les cours proprement dits seront donnés pendant 35 jours entre janvier et juin. Un arrière-plan STEM n’est pas nécessaire, au contraire d’une licence ou d’un master.