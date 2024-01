Fiberklaar nomme Jo Van Gorp au poste de CEO

La firme réseautique flamande Fiberklaar nomme Jo Van Gorp au poste de nouveau CEO. Il succède à Rik Missault.

Jo Van Gorp a déjà assumé des fonctions de direction dans diverses entreprises télécoms. Il fut ainsi conseiller lors de la fondation de Fiberklaar et connaît donc bien l’organisation. Précédemment, Van Gorp travailla comme General Counsel et Executive Vice President Residential Markets chez Telenet. De plus, il possède de l’expérience en tant que dirigeant de firmes de fibre optique. Il a ainsi été actif chez l’acteur télécom d’origine américaine MFS Communications et fut CEO de Level 3 Communications en Belgique.

Fin 2023, Fiberklaar était active dans 97 villes et communes flamandes et déploya plus de quatre mille kilomètres de fibre optique. ‘Je me réjouis déjà d’amener la fibre optique dans plus d’habitations encore en Flandre et ce, avec notre équipe composée de plus de 110 personnes enthousiastes chez Fiberklaar même, mais aussi de huit partenaires dans le déploiement’, affirme Van Gorp.