Un nouveau managing director Benelux pour SAS

Le managing director actuel, Remco den Heijer, quitte la firme d’analyse.

Chez SAS, Phaedra Kortekaas deviendra en mai la nouvelle directrice générale pour le Benelux. En cette qualité, elle sera chargée de poursuivre la croissance de SAS en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. En tant que managing director, elle fera rapport à Berg Boers, senior vice president pour l’Europe méridionale, occidentale et orientale.

Kortekaas a travaillé pendant 23 ans chez IBM et y fut notamment responsable du département consultance aux Pays-Bas. Avant de rejoindre IBM, elle travailla aussi chez Shell et ABN Amro. ‘Kortekaas possède une solide expérience en direction générale dans différentes fonctions et secteurs et travaille selon un style pragmatique et très humain’, déclare Bert Boers dans un communiqué de presse.