Un nouveau CIO chez TriFinance

Franky Peeters rejoint ce mois-ci le fournisseur de services financiers TriFinance en tant que nouveau CIO.

TriFinance est une entreprise financière en croissance internationale occupant aujourd’hui plus de 800 personnes. L’entreprise prodigue des conseils, mais réalise aussi des implémentations et propose du support d’exploitation. Pour renforcer ses fondements technologiques, elle a engagé ce mois-ci Franky Peeters pour lui confier le poste de CIO. Peeters sera chargé de veiller à ce que les fondements IT soient un support pour les projets pluriannuels internationaux de TriFinance.

Franky Peeters.

Franky Peeters a rejoint TriFinance, après avoir dirigé ces six dernières années la stratégie numérique et le PMO chez Adecco Group en tant que Director IT, Transformation & PMO . Durant ses années professionnelles antérieures, ce furent tant les processus de l’IT que du personnel qui l’ont incité à opter pour le secteur de l’intérim. C’est ainsi qu’il assuma plusieurs fonctions dirigeantes chez USG People – l’actuelle RGF Staffing – et chez Fedex Express EMEA.