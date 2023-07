Le Young Potential Boostcamp 2023 se focalisera sur le ‘personal branding’ inclusif

Pour la cinquième fois, l’ex-ICT Woman of the Year Ingrid Gonnissen coordonnera un Young Potential Boostcamp. L’objectif: attirer plus de femmes vers le monde ICT et les soutenir pendant 4 mois.

Après qu’Ingrid Gonnissen a été en 2018 élue ICT Woman of the Year par Data News, elle voulut mettre à profit ce titre pour générer davantage d’impact. Cela déboucha sur le Young Potential Boostcamp: une initiative en vue de proposer à 50 – 60 jeunes femmes un trajet de coaching de quatre mois. Les éditions précédentes ont toutes été placées sous un thème spécifique: Learn to be resiliant and bounce back fut celui choisi en 2022. Cette année, la cinquième édition aura comme thème: Unleashing the power of your inclusive branding. Durant le trajet, les participantes se verront entre autres proposer plusieurs ateliers et présentations, en plus de réunions individuelles avec des C-levels et des rencontres-minutes avec des mentors.

‘Important pour vous-même, mais aussi pour les entreprises’

‘L’inclusive self-branding offre aux personnes l’opportunité d’être authentiques, de se distinguer sur le marché du travail, de créer de nouvelles possibilités professionnelles, de renforcer leur image de marque personnelle, d’acquérir l’implication et le soutien d’autres, mais aussi d’exercer une influence positive sur la société’, déclare Ingrid Gonnissen pour expliquer le choix du thème. ‘En développant un marketing personnel inclusif, quelqu’un se démarque des autres candidats et se positionne comme un professionnel unique en son genre’, ajoute encore Gonnissen. ‘En outre, il devient pour les entreprises toujours plus important de démontrer leur enthousiasme pour la diversité et l’inclusion et ce, non seulement pour répondre aux attentes du consommateur, mais aussi pour attirer du top-talent et le conserver. L’inclusive product branding y contribue. S’assurer que les services et les produits puissent être utilisés par tout un chacun, contribuera toujours plus au succès d’une entreprise’, poursuit Ingrid Gonnissen.

Inscriptions jusqu’en septembre

Cette année, Ricoh – avec Ingrid Gonnissen à la barre –, mais aussi In The Pocket (Jeroen Lemaire), Salesforce (Country Leader Belux Lien Ceulemans) et Securex (CIO Jocelyn Darbroudi) soutiennent l’initiative. Les jeunes femmes intéressées, âgées entre 24 et 32 ans (‘mentees’) peuvent s’inscrire en ligne jusqu’au 8 septembre. De nombreux mentors se sont déjà présentés spontanément, mais il y a encore des places libres en vue de soutenir le Boostcamp. Les senior managers intéressés (tant masculins que féminins) possédant l’expérience en management requise peuvent s’enregistrer via le même site. Une fois inscrits, mentees et mentors se verront associés. Le coup d’envoi est prévu le 17 octobre dans les bureaux gantois d’In The Pocket. L’événement de clôture est prévu chez Securex à Bruxelles le 22 février 2024.