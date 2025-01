A She Goes ICT, Kathleen Vangronsvelt prononcera un keynote sur ce que dit la science sur la diversité et l’inclusion

Encore quelques nuits de sommeil, et le moment tant attendu sera venu: l’annonce des lauréates de She Goes ICT 2025. Alors inscrivez-vous dès aujourd’hui pour être certain(e) de participer à cet événement inoubliable de Data News le 6 février. La prof. dr. Kathleen Vangronsvelt ouvrira la soirée avec son keynote sur la diversité et l’inclusion.

Kathleen Vangronsvelt est professeure d’Organizational Behavior, HRM et Global Leadership à l’Antwerp Management School. Son discours d’ouverture portera sur l’analyse de rentabilisation de la diversité et de son importance dans les organisations contemporaines. ‘Sur la base de recherches, je compte mettre en lumière ce que signifie réellement la diversité, pourquoi l’inclusion est essentielle pour libérer son potentiel et comment les informations fondées sur des données probantes peuvent guider les organisations vers des interventions significatives et effectives’, déclare-t-elle comme pour lever un coin du voile.

Voulez-vous découvrir comment les femmes se distinguent dans le monde de la technologie et de l’innovation? Ne manquez dans ce cas pas She Goes ICT 2025! Les inscriptions sont encore possibles pendant quelques jours via le site web SheGoesICT.be.