Plus de 8 CIO sur 10 renforcent leur équipe IT cette année

Oui, une guerre des talents fait rage, et, oui, l’IA est une réalité. Pourtant, 81 % des CIO des grandes entreprises prévoient d’agrandir leur équipe de collaborateurs IT cette année. Comment l’expliquer ?

Selon une enquête de Gartner, plus de 8 CIO des grandes entreprises sur 10 prévoient d’augmenter l’effectif de leur équipe IT. Seuls 14 % prévoient une diminution du nombre de collaborateurs IT et les 5 % restants maintiennent le statu quo. L’enquête a été menée l’année dernière, en octobre et novembre.

« Attirer et retenir les talents technologiques reste une priorité pour les CIO », déclare Jose Ramirez, analyste chez Gartner. « Malgré les progrès de l’IA, nous pensons que l’impact global sur l’emploi sera plutôt neutre dans les années à venir. Les raisons en sont l’adoption tardive par les entreprises, les délais de mise en œuvre et les courbes d’apprentissage », explique Ramirez.

Pourquoi ?

Mais pourquoi, dans un contexte d’augmentation des coûts de personnel et de guerre des talents, les CIO veulent-ils à nouveau agrandir leur équipe IT ? Pour soutenir et mettre en œuvre la transformation numérique de l’entreprise et aussi, dans de nombreux cas, l’accélération numérique. « 67 % des CIO des plus grandes entreprises, c’est-à-dire celles dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 milliard de dollars selon la définition de Gartner, veulent augmenter leur effectif de collaborateurs IT d’au moins 10 % en 2023, notamment pour soutenir les initiatives numériques de leur entreprise », explique Ramirez. Il s’agit majoritairement d’initiatives qui ont été lancées au cours des deux dernières années, auxquelles les entreprises souhaitent désormais donner un coup d’accélérateur.

Ce qui soulève une autre question logique : comment les CIO comptent-ils s’y prendre, dans la conjoncture économique actuelle et en pleine guerre des talents ? « Il est vrai que beaucoup de CIO peinent à attirer du personnel. Pour 41 % des CIO des plus grandes entreprises, la volatilité économique est à l’origine d’un ralentissement des recrutements dans le secteur IT. 35 % font également état d’une diminution du budget IT global et, pour 29 % d’entre eux, le processus de recrutement de nouveaux collaborateurs IT est même suspendu. »

Source: Gartner

Ramirez entrevoit donc une tendance claire : de nombreux CIO prennent désormais des mesures proactives pour contrer cette volatilité économique. Ils suppriment les exigences géographiques des descriptions de postes IT ou font preuve de plus de flexibilité par rapport à d’autres critères dans les descriptions de postes pour les profils IT, par exemple. Le vivier est donc un peu plus grand. Mais, toujours selon l’analyste, le perfectionnement, ou même la reconversion, sont également en plein essor. Ainsi, près de la moitié des CIO prévoient d’investir dans des programmes de formation pour perfectionner et requalifier leur personnel IT afin de s’assurer qu’il ait le rôle, les compétences et les capacités nécessaires pour réaliser les objectifs de l’entreprise. « Pour la plupart des projets de transformation numérique, les CIO s’appuient largement sur du personnel à temps plein. C’est la principale raison pour laquelle ils cherchent encore à renforcer leur effectif de collaborateurs IT », conclut Ramirez.