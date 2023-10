Plus de 224.000 licenciements dans la Silicon Valley cette année déjà

Les entreprises technologiques américaines ont déjà licencié plus de 224.000 employés cette année. Ce nombre est à présent déjà plus élevé que l’annus horribilis 2022, selon les données du site de traçage Layoffs.fyi.

L’année dernière avait déjà été désastreuse pour les travailleurs du secteur technologique de la Silicon Valley, et cette année – trois mois avant le Nouvel An – est déjà bien pire. Plus de 224.000 licenciements dans le secteur technologique ont en effet été enregistrés aux États-Unis entre janvier et septembre, selon le site de traçage américain Layoffs.fyi. Tout comme l’année dernière, les principales pertes d’emploi ont été signalées chez Big Tech, puisque de grands noms comme Google, Amazon, Microsoft, Yahoo, Meta et Zoom ont une fois encore licencié de nombreuses personnes. Mais il y a aussi un malaise parmi les startups. Selon les données analysées par le site technologique TechCrunch, il s’étend à tous les sous-secteurs: de la cryptographie au Software as a Service (SaaS).

Pire que l’année dernière

Le coup le plus dur est survenu en janvier, lorsque près de 90.000 employés américains du secteur technologique ont perdu leur emploi en un mois. Mais février (40.000 licenciements), mars (près de 38.000) et avril (20.000) n’ont pas non plus été de tout repos. Au cours des mois suivants, le nombre mensuel est redescendu à 10.000 et en septembre, il y a eu une forte baisse à 4.600 licenciements, même si nombre reste évidemment élevé.

Il est frappant de constater que le nombre de licenciements dans le secteur technologique cette année est déjà supérieur au total de 2022: près de 165.000. La situation a donc encore empiré. Le nombre d’entreprises qui ont licencié des travailleurs, est resté le même au cours des deux années, soit 1.000 environ, ce qui signifie que les coupes sombres dans les emplois ont été généralement plus importantes.

Innovation et profils de risque

La logique derrière les licenciements reste la même, selon TechCrunch: ‘Les évolutions macroéconomiques et la nécessité de trouver de la discipline sur le trajet tumultueux menant à la rentabilité.’ Mais le site, largement consulté par les décideurs de la Silicon Valley, souligne également que la vague de licenciements en cours aura un impact sur l’innovation: ‘Cela nous rappelle aussi malheureusement l’impact humain des licenciements et la façon dont les profils de risque peuvent dès lors changer.’