Pascal Laffineur prend la direction d’un nouveau groupe de transformation numérique

Ce 1er juillet, Pascal Laffineur (ex-NRB et ex-Altran) prendra la direction de Yuma, un nouveau groupe actif dans la transformation numérique qui comprend notamment XPLUS et Luminis.

Pascal Laffineur est bien connu dans l’univers de la technologie en France et en Belgique. Après avoir travaillé notamment pour Alcatel et SFR, il rejoint Altran (Capgemini) en 1998, où il est nommé General Director en 2003 et exerce la fonction de CEO pendant 7 ans. En 2016, il passe chez NRB : il dirigera l’intégrateur pendant plus de six ans jusqu’à son départ il y a un peu plus de six mois. Et à partir du 1er juillet, il prendra donc la direction Yuma, un nouvel acteur de la transformation numérique dans notre région.

Yuma veut investir dans la transformation numérique en mettant l’accent sur son aspect intrinsèquement humain. Elle prévoit d’offrir les services IT nécessaires par le biais d’une combinaison d’entreprises qui font partie du groupe. Il s’agira dans un premier temps de XPLUS, Total Design, Luminis et BPSOLUTIONS, avec l’investisseur en private-equity bruxellois M80 comme actionnaire majoritaire. Dans un communiqué de presse, Yuma indique qu’elle s’attend à ce que d’autres entreprises rejoignent prochainement le groupe. Yuma table sur un chiffre d’affaires d’environ 100 millions d’euros pour cette année. Au total, le groupe emploie quelque 400 personnes dans le Benelux.