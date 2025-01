Nouvelle phase de licenciements en vue chez Microsoft

Microsoft voudrait licencier 1 pour cent de ses employés, selon Business Insider.

Le monde technologique a connu une série de licenciements ces dernières années. Microsoft elle-même a supprimé 10.000 emplois en 2023 et encore 2.500 en juin de l’année dernière, malgré des bénéfices record. Une autre phase devrait suivre, qui toucherait moins d’1 pour cent des 228.000 collaborateurs.

‘Nous oeuvrons toujours pour aider les gens à apprendre et à grandir’, déclare un porte-parole au site technologique The Register. ‘Si du personnel n’est pas performant, nous prenons les mesures nécessaires.’ Cette vague de licenciements plus restreinte n’entraînerait pas de changements majeurs dans l’organisation.