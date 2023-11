Le manque d’expertise IT réduit les performances et les revenus

Près d’un tiers des grandes organisations affirment que le manque d’expertise technologique a un impact sur leurs objectifs financiers. Mais la mise en conformité et la disponibilité technique en pâtissent également.

Une enquête réalisée auprès d’entreprises de plus d’un millier d’employés dans différents pays montre que 98 pour cent d’entre elles trouvent trop peu de personnes connaissant la technologie cloud.

Ce problème a également des conséquences sur les résultats des entreprises. 32 pour cent d’entre elles estiment que les retards dans les projets entraînent un manque à gagner en matière de revenus ou d’objectifs financiers. En conséquence, 43 pour cent déclarent accuser du retard au niveau de la mise en conformité. Et 41 pour cent déclarent que le manque de connaissance en interne provoque des pannes techniques qui perturbent le flux de travail.

Trop peu de connaissance en IA également

L’enquête a été effectuée par SoftwareOne dans le cadre de son Cloud Skills Gap Survey. 500 managers ont été interrogés aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et au Benelux. Un peu plus d’un tiers des personnes interrogées travaillaient dans des entreprises de 1.000 à 3.000 employés, le reste dans des entreprises de plus de trois mille employés.

La connaissance du cloud n’est pas le seul obstacle. L’enquête s’est également intéressée à la connaissance et à l’utilisation de l’IA. Il s’avère que 62 pour cent déclarent ne disposer que de la moitié des capacités nécessaires pour tirer parti de l’innovation en matière d’IA. 41 pour cent déclarent éprouver des difficultés à trouver du personnel possédant une connaissance spécifique en IA.

Attirer ou former?

SoftwareOne signale aussi que son enquête montre que 84 pour cent des managers interrogés s’attendent à ce que la fidélisation du personnel IT devienne l’un de leurs plus grands défis. 98 pour cent considèrent également qu’attirer de nouveaux talents est une priorité absolue, affirmant que la reconversion des personnes en place ne suffira pas.

Enfin, il semble que 93 pour cent des personnes interrogées considèrent également l’investissement dans les services de gestion du cloud comme une priorité. Il convient de noter que SoftwareOne vend elle-même de tels services et a donc tout intérêt à le souligner.