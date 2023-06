Koen Vandaele, CIO, quitte Mediahuis

Le 1er juillet, Koen Vandaele quittera son poste de directeur informatique du groupe Mediahuis, entreprise de médias et éditeur de notamment De Standaard, Het Nieuwsblad et Metro.

Koen Vandaele clôturera ainsi une carrière très variée et stimulante chez Mediahuis, où il travaille depuis maintenant 28 ans, initialement chez Concentra. « Lorsque j’ai pris la direction du département TIC de Mediahuis Belgique en 2013, je n’aurais jamais imaginé qu’il deviendrait une organisation technologique internationale performante pour l’ensemble du groupe Mediahuis, avec 500 collègues dans cinq pays », explique Vandaele.

Koen Vandaele.

Ces trois dernières années, il a travaillé en tant que CIO en étroite collaboration avec le CDO, Peter Soetens, désormais CEO du Technology & Product Studio au sein de Mediahuis. Koen Vandaele a été Group CIO de ce Technology & Product Studio pendant plus de cinq ans. « Nous avons jeté les bases d’une organisation technologique évolutive, que nous avons récemment renforcée pour qu’elle bénéficie d’encore plus d’attention et de soutien », déclare Vandaele.

Parallèlement, il constate qu’à mesure que le groupe s’internationalise, les tâches liées à la technologie sont aussi plus largement réparties. « Jusqu’à voir ses attributions limitées. Cela a influencé ma décision de quitter Mediahuis d’un commun accord », a déclaré Koen Vandaele à Data News. « Je considère que ma mission est en grande partie terminée et je ne vois donc plus quel rôle je pourrais jouer au sein de notre organisation technologique », a déclaré Vandaele, qui jette un regard positif sur le chemin parcouru avec « une merveilleuse équipe de personnes talentueuses ». « Le secteur des médias évolue très rapidement, et il me manquera certainement. Mais après 28 ans dans cet univers, il est temps de passer à quelque chose de nouveau, et je prendrai le temps nécessaire pour trouver ma voie », conclut Vandaele.