Le 1er septembre prochain, Karin Voets sera la nouvelle CIO de la Vrije Universiteit Brussel (VUB). Elle succédera à Henri Vanroelen qui va prendre sa retraite.

Karin Voets amène avec elle à la VUB plus de 20 années d’expérience en IT et en management tant dans le secteur privé que public. A ce jour, elle dirige encore le département ‘Onderzoeks- en Bedrijfstoepassingen’ à l’Universiteit Gent. Avant cela, elle fut active quasiment 15 années durant chez Digipolis – l’actuelle District09 – a savoir le partenaire IT de la ville de Gand. Chez cette dernière, elle fut nommée IT project manager en 2002. Mais avant cela encore, elle débuta sa carrière dans le domaine de la technologie vocale et fut par exemple à la base du première système texte-vers-voix en arabe chez Lernout & Hauspie.

Karin Voets

En tant que nouvelle CIO de la VUB, Karin Voets aura la tâche de renforcer davantage encore l’organisation IT et de prendre en charge les innovations numériques que l’université entend réaliser. ‘Ma vision du poste de CIO s’apparente à celle d’un bâtisseur de ponts, d’un chaînon de connexion et de traduction, qui réfléchit et convainc à la fois en tant qu’organisateur et de communicateur’, déclare Karin Voets. ‘L’accélération de la numérisation et notre environnement toujours davantage orienté vers les données nécessitent une solide organisation et stratégie IT. Karin Voets va renforcer la puissance IT de notre université’, complète le recteur Jan Danckaert.

La mission de Voets débutera officiellement le 1er septembre 2023. Elle succèdera alors à l’actuel CIO Henri Vanroelen, qui partira à la retraite le 1er octobre. ‘Avec un nouveau centre de données performant, une situation radicalement numérique suite à la période du COVID, la poursuite de la normalisation IT et la hausse des performances IT et de la sécurité des données, notre informatique a sous la direction d’Henri atteint un nouveau niveau de maturité’, a encore déclaré le recteur en guise de remerciement.