Bélise Songa rejoint BICS

Bélise Songa, Young ICT Lady of the Year 2022, a quitté Colruyt Group IT et fait depuis ce mois-ci partie de BICS.

Le 2 mai, Bélise Songa a endossé la fonction d’Agile Master chez BICS, l’ancien Belgacom International Carrier Services, fondé en 1997. Après sa création, ce service de portage de télécommunications en gros est longtemps resté partiellement aux mains de Swisscom et de MTN, mais il appartient de nouveau entièrement à Proximus depuis 2021. “Pour la prochaine étape de ma carrière, je cherchais une entreprise axée sur la transformation et qui attache de l’importance à des valeurs comme le people management et à un environnement de travail épanouissant”, a expliqué Bélise Songa à Data News.

La passion de Bélise se situe au croisement du people management et de la transformation numérique. Un mélange qui lui a valu en 2022 le titre de Young ICT Lady of the Year. Avant de commencer chez Colruyt Group IT en 2021, d’abord au poste de Team Manager puis à celui de People Manager, elle a œuvré pendant 2 ans chez Cegeka en tant que Project Leader et Scrum Master. Une expérience qui ne manquera pas de lui servir pour son travail d’Agile Master chez BICS.

BICS a pour CEO Matteo Gatta. C’est une entreprise de télécom qui propose une connectivité mondiale : de l’Europe à l’Amérique en passant par l’Afrique et l’Asie. Durant son exercice comptable 2022, l’entreprise a réussi à porter son chiffre d’affaires à plus d’un milliard d’euros.