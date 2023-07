ACA Group nomme Jurgen Geys au poste de Mobile Business Unit Manager

La société informatique ACA Group, spécialisée dans la transformation numérique, a nommé Jurgen Geys au poste de Mobile Business Unit Manager. Geys a acquis plus de 25 ans d’expérience dans le secteur et a notamment travaillé chez Cegeka, Hewlett Packard et IBM.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Geys aura pour mission de « fortement stimuler le développement de la Mobile Unit d’ACA Group en mettant l’accent sur la durabilité et la productivité ». En effet, l’entreprise constate que ses clients sont de plus en plus à la recherche de partenaires en mesure d’organiser la mobilité numérique de leurs employés de manière durable. En outre, ACA Group vise à répondre à la demande croissante d’applications mobiles.

Applications composables

« Notre objectif est de durabiliser de façon rapide et efficace les applications mobiles chez nos clients », déclare Jurgen Geys. « C’est pourquoi nous déployons notamment des applications composables, qui permettent d’améliorer la productivité des employés mobiles grâce à des applications numériques adaptées à leur fonction. Et nous ne nous limitons pas à la technologie ; nous examinons avec nos clients l’impact commercial réel de nos applications. »

Aujourd’hui, ACA Group emploie 275 personnes et possède des bureaux à Hasselt, Gand, Louvain et Anvers. L’entreprise compte notamment parmi ses clients IDEWE, PWC, OVAM, Cepa, Belfius, Johnson&Johnson et le gouvernement flamand.