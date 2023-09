Elke Laeremans quittera Torfs à la fin de l’année

Elke Laeremans – en 2021 élue encore CIO of the Year – ne sera plus CIO/COO de Schoenen Torfs à la fin de cette année.

‘Je me suis consacrée corps et âme à Torfs, toujours prête à explorer de nouveaux horizons’: voilà comment la CIO/COO Elke Laeremans résume elle-même son parcours dans un message publié sur LinkedIn et dans une brève interview accordée à Data News. ‘Je me sens prête à faire autre chose. Suite à un entretien ouvert et transparent avec notre CEO, j’ai décidé de quitter Schoenen Torfs après mûres réflexions’, déclare Laeremans. Elle n’a pas encore trouvé de nouvel emploi ou de nouveau défi, ‘et ce, pour la première fois dans ma carrière. Je suis parée à rechercher de nouveaux horizons et à trouver un nouvel oxygène, ainsi que les… étincelles nécessaires’, selon Laeremans.

Elke Laeremans se penche avec une grande satisfaction sur les 9 années précédentes. Elle débuta chez Torfs comme digital project manager. En tant que membre de la direction, elle prit en charge dans les années qui suivirent le département IT, un digital transformation project office et, finalement, aussi les équipes logistiques. Cela lui valut en 2021 le titre de ‘CIO of the Year’.

Elke Laeremans n’a pas encore dit son dernier mot, puisqu’elle restera au sein de Torfs jusqu’à la fin de l’année pour aider à assurer le suivi. ‘Au cours des prochaines semaines, on examinera les besoins de l’organisation. Il n’est pas certain que ce soit à nouveau un rôle combiné de CIO et de COO’, conclut-elle.