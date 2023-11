Dell Technologies nomme Koen Segers au poste de managing director Belux

Chez Dell Technologies, Koen Segers devient le nouveau managing director pour la Belgique et le Luxembourg. Segers est actif depuis plus de dix ans déjà dans l’entreprise et y a assumé différentes fonctions de direction.

‘Dans son nouveau rôle, Koen Segers aidera les clients et partenaires locaux à réaliser leur transformation numériques et leurs objectifs professionnels à l’aide de technologies telles que la 5G, l’IA, la cybersécurité, l’edge et le multicloud’, peut-on lire dans un communiqué de presse. Segers s’occupera en outre aussi de la stratégie ESG de Dell, à savoir l’ambition de l’entreprise de promouvoir la durabilité, la diversité et l’inclusion.

Ces trois dernières années, Segers a dirigé le ‘channel business’ de Dell en Belgique et au Luxembourg. Il succède à Arnaud Bacros, qui dirigera désormais le ‘channel business’ de Dell en Europe Occidentale.