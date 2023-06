Craftzing engage l’expert en données Maarten Vanhoof

La société de conseils stratégiques numériques Craftzing a pris Maarten Vanhoof à son service. Vanhoof est un expert en traitement et en visualisation de données. Sous sa direction, l’entreprise souhaite étoffer à court terme son centre d’expertise en matière de données, d’IA et d’apprentissage machine pour le porter à trente spécialistes.

Suite à l’implémentation de l’AI Act, cette extension représente une étape nécessaire, selon la société de conseils, afin de pouvoir aider les entreprises à relever leurs futurs défis numériques. ‘Nous devons élargir nos services dans la mesure où chaque projet de données ou d’IA a des besoins complexes. Il convient de disposer de différentes expertises en interne pour en faire des succès: technologie, aspect juridique, connaissance des techniques d’analyse, etc.’, explique Maarten Vanhoof.

Modèle TaaS

Selon Vanhoof, il est souvent très malaisé pour les clients de trouver ou de développer une équipe combinant une expertise correcte et une expérience des données. ‘Voilà pourquoi nous misons fortement sur le modèle Team-as-a-Service (TaaS): avec nos équipes, les clients peuvent s’appuyer sur une très vaste expertise’, affirme-t-il.

L’équipe data de Craftzing accompagne les clients sur trois fronts: conseils stratégiques et consultance en management, amélioration de l’utilisabilité des données, et exploration des possibilités offertes par l’IA et l’apprentissage machine. Dans ce but, l’entreprise a constitué l’année dernière déjà une équipe de data scientists, data visualisers et data protection officers notamment. Tout particulièrement pour les chefs d’entreprise et la direction générale, Craftzing propose également des master classes sur les big data (données massives), l’apprentissage machine, le RGPD et le Data Governance Act.