Carole Santens, managing director de la Belgian Digital Infrastructure Association

Carole Santens quitte Data News après dix ans pour contribuer à façonner l’organisation de centres de données, fondée l’année dernière. Elle combinera directement cette fonction avec celle de responsable des relations commerciales et des partenaires au sein de la Dutch Data Center Association.

En tant que managing director, Carole Santens dirigera la Belgian Digital Infrastructure Association (BDIA) dans ses opérations quotidiennes et aidera l’organisation à se développer davantage. La BDIA a été fondée l’année dernière en tant que fédération sectorielle des centres de données et des acteurs d’infrastructures belges. En sont membres Datacenter United, Edgeconnex, KevlinX, ABB, Arcadiz et Schneider Electric.

Avec Santens, l’organisation sera désormais dirigée par une personne possédant des années d’expérience dans le monde IT. Au cours de la dernière décennie, Santens fut responsable des ventes de Data News en tant qu’experte en médias. Avant cela, elle travailla pour SBS Belgium et Brightfish.

Dans son nouveau rôle, Santens sera également responsable des relations commerciales et des partenaires au sein de l’organisation sœur, la Dutch Data Center Association. Elle y servira de personne de contact, entre autres pour les questions concernant les partenariats.