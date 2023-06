XpertOpinion regroupe 65 experts chevronnés

Stijn Vander Plaetse, Michel De Coster et Stéphane Jacobs ont fondé XpertOpinion ces derniers mois: un bureau-conseil qui entend rendre la consultance accessible pour les PME.

Trois professionnels expérimentés comptant chacun plus de 25 années d’expérience auprès de diverses grandes entreprises (IT), start-ups et organisations se sont réunis il y a quelques mois. En se basant sur la constatation que les PME ne disposent souvent pas d’un vaste réseau propre, mais nécessitent des conseils ou un autre avis, Stijn Vander Plaetse, Michel De Coster et Stéphane Jacobs ont créé XpertOpinion.

‘Matchmaking’

XpertOpinion propose une plate-forme de ‘matchmaking’ numérique permettant d’entrer en contact avec des experts dans les domaines à propos desquels des conseils ou un avis supplémentaires sont nécessaires. ‘Il faut que ce soit très accessible donc, à un niveau pragmatique, car c’est précisément ce dont beaucoup de PME, mais aussi de plus grandes entreprises ou organisations ont besoin’, explique Stijn Vander Plaetse (ex-AE et ex-Telenet notamment) à Data News. 65 experts ont entre-temps déjà adhéré à XpertOpinion: rien que des noms bien connus et des experts chevronnés dans différents domaines et disciplines. On y trouve ainsi des CI(S)O tels Bjorn Van Reet et Joost Rommelaere, mais tout aussi bien des experts en travaux (hybrides) comme Isabel De Clerck. Les 9 domaines dans lesquels XpertOpinion prodigue des conseils, figurent conjointement sous les rubriques stratégie, people, vente, marketing, finance, services internes, ICT, technologie et ‘hot topics’ (sujets brûlants), dont notamment la réglementation et la durabilité. Un fragment d’IA vous aide du reste à trouver les experts ad hoc: ‘un modèle d’IA auto-formé que nous souhaitons à coup sûr encore affiner’, précise Vander Plaetse.

Entretien

Une heure d’entretien en ligne avec un expert revient à 245 euros. ‘Un prix correct, selon nous, surtout compte tenu de la qualité des interlocuteurs. Si vous sollicitez un avis chez un avocat, cela revient très vite à un tel montant horaire’, prétend Vander Plaetse. De plus, il est également possible de recourir à XpertOpinion pour conseiller tout un département. D’éventuels trajets préparatoires sont également possibles, en fonction du type de conseil ou de projet. ‘Nous croyons qu’une meilleure prise de décision est cruciale pour le succès de chaque organisation et profite en fin de compte à la société dans son ensemble’, affirme aussi Michel De Coster (ex-Belgacom notamment).

Vander Plaetse ne considère pas XpertOpinion comme un concurrent direct des grandes firmes de consultance typiques. ‘Mais plutôt comme une alternative abordable et accessible. Je pense que de nombreuses entreprises belges tireront vraiment parti de notre approche pragmatique’, conclut-il.