Une nouvelle CEO chez Materialise

Au bout de 33 ans, le spécialiste en impression 3D Materialise accueille une nouvelle CEO. Le co-fondateur Fried Vancraen devient pour sa part président de l’entreprise louvaniste.

C’est Brigitte de Vet-Veithen, actuellement executive vicepresident for Materialise Medical, qui dirigera l’entreprise à partir du 1er janvier 2024. Elle succèdera au co-fondateur Fried Vancraen qui assumera la présidence du conseil d’administration en lieu et place de Peter Leys.

Vancraen a fondé Materialise en 1990, conjointement avec Hilde Ingelaere. Cette dernière était jusqu’à présent aussi executive vicepresident, mais renoncera à cette fonction au début de l’année prochaine, pour se concentrer, tout comme Vancraen, essentiellement sur le conseil d’administration.

De Vet-Veithem n’est pas une inconnue dans l’entreprise de fabrication d’additifs. Elle y est active depuis 2016, mais précédemment, elle a déjà effectué un impressionnant parcours professionnel. Après avoir décroché un master en sciences commerciales, elle travailla pendant quelques années comme consultante. Huit années durant, elle assuma diverses fonctions chez Johnson & Johnson, où elle fut entre autres business director UK, vicepresident EMEA et general manager pour le marché allemand. Par la suite, elle fut entre autres CEO du groupe Acertys, CTO chez Mediq et R&D program manager chez Crucell. Elle occupe aussi depuis quasiment six ans le poste de présidente du fonds Capricorn Health-Tech.