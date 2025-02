Un nouveau président EMEA chez Microsoft

Samer Abu-Ltaif est le nouveau responsable de la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) chez Microsoft. Il succède à Ralph Haupter, qui assumera dorénavant un poste à l’échelle mondiale.

Samer Abu-Ltaif

Abu-Ltaif est actuellement vice-président de Microsoft pour l’Europe centrale et orientale, le Moyen-Orient et l’Afrique (CEMA). Il travaille pour l’entreprise technologique depuis une vingtaine d’années déjà et y a occupé diverses fonctions dans le passé. Il fut notamment responsable du premier centre de données de Microsoft en Afrique.

Ralph Haupter, qui occupait ce poste jusqu’à présent, aura la charge mondiale des PME et des channel partners de l’entreprise technologique. Il dirigera une nouvelle organisation au sein de Microsoftà savoir Small, Medium Enterprises and Channel partners.