Un nouveau directeur EMEA chez Snowflake

La firme de data cloud Snowflake possède un nouveau patron pour l’Europe. La zone EMEA est en effet dirigée par James Petter depuis le 3 juillet 2023.

Les priorités de Petter en tant qu’Head of EMEA seront évidemment de stimuler la poursuite de la croissance et l’arrivée de nouveaux clients. De plus, il sera chargé de faire grand cas de collaborations et sera aussi impliqué dans l’innovation au sein de l’écosystème Data Cloud de Snowflake.

Petter peut s’appuyer sur plus de 25 années d’expérience dans des fonctions de senior sales, où il stimula à chaque fois de nouvelles activités et une croissance du chiffre d’affaires et ce, tant dans les zones EMEA qu’APAC. James Petter provient de Pure Storage, où il fut actif ces huit dernières années. Avant cela, il travailla pendant 11 ans chez EMC, et 4 autres années chez Cisco. Petter a en outre servi 4 années durant dans l’armée britannique, avant d’aboutir dans le secteur technologique.

James Petter

Snowflake est occupée à progresser fortement depuis quelque temps. Au premier trimestre de cette année, sa division EMEA a crû de 66% par rapport à la même période de l’an dernier. L’entreprise compte à présent plus de 1.700 clients répartis dans divers secteurs. Ces clients sont desservis par plus de 1.300 collaborateurs. Récemment encore, Snowflake a annoncé des innovations en matière de vastes modèles linguistiques (LLM) et d’IA générative. ‘Je suis ravi d’arriver dans une telle phase et d’étendre les possibilités IA dans la zone EMEA, afin d’aider nos clients à mieux traiter leurs données’, explique James Petter dans un communiqué de presse.