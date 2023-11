Un nouveau CEO chez Simac Phi Data au bout de 25 ans

Après avoir été actif 37 années durant chez Phi Data, Guy Couder quitte l’entreprise. Il est remplacé par Olivier Billiau, qui dirigeait jusqu’il y a peu la branche belge de Centric.

Billiau provient de Centric Belgium, où il travaillait depuis 2021. Avant cela, il fut entre autres actif chez TouchPoint Medical, Televic Healthcare, Barco, MIPS, Kimberly-Clark Healthcare, Canon et Agfa, principalement dans des fonctions commerciales.

En 2020, Phi Data fut rachetée à hauteur de septante pour cent par la firme néerlandaise Simac et opère depuis lors sous l’appellation Simac Phi Data. L’entreprise située à Wemmel possède aussi des filiales à Mons, Windhof/Koerich (Luxembourg) et Ede (Pays-Bas) et occupe quelque 45 personnes. Elle se focalise notamment sur l’intégration de solutions SmartEdge.

Olivier Billiau

Olivier Billiau succède à Guy Couder au poste de CEO. Ce dernier a travaillé pas moins de 37 années (depuis 1986) pour l’entreprise. En 1998, il y est devenu general manager, puis assuma la fonction de CEO. Couder restera en place quelques mois encore en tant que conseiller externe.

‘Nous sommes ravis de l’arrivée d’Olivier Billiau chez Simac Phi Data’, déclare Maartje van Schagen, CEO de la holding Simac. ‘Sa façon de travailler s’inscrit parfaitement dans la culture de Simac. Nous sommes par ailleurs très reconnaissants à Guy Couder d’avoir fait de Simac Phi Data l’entreprise qu’elle est aujourd’hui. Et nous sommes sûrs qu’Olivier Billiau est la personne idéale pour accompagner la croissance future de Simac PHI DATA.’